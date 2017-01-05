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НовостиВ мире

Внезапно: спорт развивает мозг

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0
05 января 2017 г., 19:07
110
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Внезапно: спорт развивает мозг

И помогает бороться с его болезнями.

Поражающими результатами исследования поделились ученые из Финляндии. Как указывает «Петербургский дневник», исследователи из финского университета города Ювяскюля пришли к выводу, что спорт полезен не только для фигуры, но и для ума.

По данным ученых, в ходе физических упражнений вырабатываются эндорфины, которые влияют на работу мозга. В основу опыта лег эксперимент с участием десяти пар мужчин-близнецов, которые должны были заниматься спортом с разной интенсивностью. Специалисты считают, что посещение спортзала хотя бы раз в несколько дней позволит увеличить мозговую активность и предотвратить многие неврологические проблемы. Обратное поведение приводит к ослаблению памяти.

Специалисты уверены, что открытие в будущем поможет вылечить некоторые болезни, которые связаны с координацией тела. Так, паралич и другие подобные болезни могут быть побеждены.
Теги новости: Спорт, мозг, ученые
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