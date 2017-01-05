Внезапно: спорт развивает мозг

И помогает бороться с его болезнями.Поражающими результатами исследования поделились ученые из Финляндии. Как указывает «Петербургский дневник», исследователи из финского университета города Ювяскюля пришли к выводу, что спорт полезен не только для фигуры, но и для ума.
По данным ученых, в ходе физических упражнений вырабатываются эндорфины, которые влияют на работу мозга. В основу опыта лег эксперимент с участием десяти пар мужчин-близнецов, которые должны были заниматься спортом с разной интенсивностью. Специалисты считают, что посещение спортзала хотя бы раз в несколько дней позволит увеличить мозговую активность и предотвратить многие неврологические проблемы. Обратное поведение приводит к ослаблению памяти.
Специалисты уверены, что открытие в будущем поможет вылечить некоторые болезни, которые связаны с координацией тела. Так, паралич и другие подобные болезни могут быть побеждены.