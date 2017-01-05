Школьник погиб при огненном шоу

Неудачная забава закончилась трагедией.Днем 4 января двое 12-летних мальчиков купили в магазине в селе Михайловка республики Башкирия три баллончика с бытовым газом и стали играть с ними в подсобном помещении торговой точки. Один школьник набрал газ в рот, чтобы устроить огненное шоу, и потерял сознание. Взрослые обнаружили пострадавшего и доставили в больницу, сообщает «Лента».
Ребенок был госпитализирован в одну из больниц Уфимского района, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.
Как указывают в СУ СК РФ по Башкирии, сейчас по факту случившегося ведётся проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Баллончики изъяты, назначена судебно-медицинская экспертиза.