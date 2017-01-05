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НовостиВ мире

Королева Великобритании чуть не получила пулю от поданного

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05 января 2017 г., 18:17
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Королева Великобритании чуть не получила пулю от поданного

Выстрел произошел из оружия гвардейца.

Один из гвардейцев едва не застрелил королеву Великобритании Елизавету II, когда она ночью прогуливалась по территории Букингемского дворца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Times, которая опубликовала воспоминания бывшего военнослужащего королевской гвардии. Не сообщается, когда именно произошел инцидент. По данным газеты, на королеве было надето пальто, она собиралась на небольшую прогулку.

Охранник патрулировал территорию дворца по внутреннему периметру, когда около трех часов ночи увидел фигуру в пальто. Гвардеец выкрикнул: «Кто это?» и понял, что перед ним королева Елизавета II.«Черт возьми, Ваше Величество, я чуть было вас не подстрелил», — приводит слова гвардейца издание. Монаршествующая особа увольнять и строго наказывать бдительного офицера не стала.

Елизавета II - царствующая королева Великобритании с 1952 года по настоящее время. Взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Является самым долго правящим монархом за всю историю Великобритании. Елизавета II происходит из Виндзорской династии. Является главой Британского Содружества наций и, помимо Великобритании, королевой пятнадцати независимых государств. Является также главой англиканской церкви и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Великобритании. Елизавета II — старейший британский (английский) монарх в истории. 
Теги новости: воспоминания, королева
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