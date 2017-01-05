Липецк провалился в национальном рейтинге

Падение составило 15 пунктов.

Администрация национального онлайн-конкурса «Город России. Национальный выбор» подвела итоги открытого голосования на звание лучшего города страны в 2016 году.Звание «Город России — 2016» получил Магас из республики Ингушетия. За него проголосовали свыше 333 000 интернет-пользователей. А вот результат Липецка в рейтинге можно назвать полным провалом. Если в 2015 году город оказался на 28 строчке с более чем 17 000 голосов, то в 2016 — на 43 строке с менее чем 7 500 голосами. Правда, с момента открытия конкурса в 2012 году Липецк ни разу не пробивался и в десятку лидеров голосования.Интернет-проект «Город России» организован для поддержки национального развития и самосознания поколений, сохранения культурно-исторического наследия страны. Организаторы конкурса уверены, что победа того или иного города даст новый виток его развитию.