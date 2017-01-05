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НовостиОбщество

Липецк провалился в национальном рейтинге

Рекомендую
1
05 января 2017 г., 17:45
10
563
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Липецк провалился в национальном рейтинге

Падение составило 15 пунктов.

Администрация национального онлайн-конкурса «Город России. Национальный выбор» подвела итоги открытого голосования на звание лучшего города страны в 2016 году. 

Звание «Город России — 2016» получил Магас из республики Ингушетия. За него проголосовали свыше 333 000 интернет-пользователей. А вот результат Липецка в рейтинге можно назвать полным провалом. Если в 2015 году город оказался на 28 строчке с более чем 17 000 голосов, то в 2016 — на 43 строке с менее чем 7 500 голосами. Правда, с момента открытия конкурса в 2012 году Липецк ни разу не пробивался и в десятку лидеров голосования.

Интернет-проект «Город России» организован для поддержки национального развития и самосознания поколений, сохранения культурно-исторического наследия страны. Организаторы конкурса уверены, что победа того или иного города даст новый виток его развитию.
Теги новости: Рейтинг, город
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ох
05 января 2017 г., 18:38
Это проплаченная быдлятина едроссовская проголосовала за своих тербунских ушлепков. Какой нормальный человек проголосует например за нашу засранную реку?
123 ему.
05 января 2017 г., 18:38
ВЫ ЗАБЫЛИ ССЕЛКИ И ЖЕЛТЫЕ ПЕСКИ.ПРО НАС ПОМНЯТ КОГДА ВЫБОРЫ.
123
05 января 2017 г., 18:25
То есть Липецк был в 30-ке лучших? похоже это полный бред тот же Тамбов и Белгород гораздо лучше нашей помойки мрачный серый городишка состящий из Поселка Сокол Пос ЛТЗ пос Матыра и пос Сырский Рудник оюсда и 500 000 тыс населения! Транспортная доступнасть не какая маршрутки перестают ходить и окраином только на бумаги считающимся городом очень тредно добаться на тот же 27 мик или на 19-тый нужны пересадки и т д долгое ожидание транспорта.
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