Фото: total.kz

Не исключен и побег нынешнего президента Украины в Россию.

Как сообщает инофрмагентство "Госновости" со ссылкой на политолога и советника главы ДНР Александра Казакова, который признался, что располагает конфиденциальной информацией о подготовке Петром Порошенко убежища в России.

"С его слов на данный момент известно, что представители Петра Порошенко активно готовятся к январскому визиту в Москву. Казаков утверждает, что цель украинской делегации в том, чтобы добиться от Москвы гарантий сохранности активов Петра Порошенко в России, например шоколадной фабрики в Липецке, в случае, если ему придется бежать из Киева в ходе очередного государственного переворота.

Александр Казаков также заявил, что представитель украинского президента уже съездили в США, где пытались выйти на контакт с командой избранного президента Дональда Трампа. Казаков уточняет:

«Они хотели обсудить будущее американо-украинских отношений, а также получить гарантии безопасности для самого президента и его капиталов. Однако соратников Порошенко отказались принять».

По всей видимости, отказ представителям Порошенко в США стал поводом обратиться в сторону Москвы, которую президент Украины публично обвиняет во всех бедах человечества. Политолог подытоживает:

«Вопросы все те же: личная безопасность и сохранность активов в случае потери власти».

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США львиная доля экспертов заявила, что, скорее всего, новая администрация покончит с президентством Порошенко. Одна из главных причин этого — вопиющая коррупция украинского режима при малой эффективности властей Украины. Другая причина заключается в ошибке самого Петра Порошенко, который во время избирательной кампании в США открыто и активно поддерживал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Существует и другое не менее популярное мнение, согласно которому Россия и США могут договориться разделить Европу на сферы влияния, в результате чего сотрудничество Украины с Западом будет невозможно без согласования с Россией. Правда, такой сценарий потребует смены политической власти в Киеве и победа более адекватных и договороспособных политиков", сообщают Госновости.