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НовостиОбщество

Питерские лошади с каретой не выдержали липецкую погоду

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0
05 января 2017 г., 14:09
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991
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Питерские лошади с каретой не выдержали липецкую погоду

Светящаяся конструкция потухла, но сегодня ее обещают починить

Вчера в на площади Петра в Липецке жителей и гостей города перестала радовать святящаяся конструкция из волшебной кареты с лошадями - она перестала гореть.

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Как сообщили в пресс-службе мэрии, неполадка была вызвана погодными условиями - обилием снега и ветра. Сегодня сотрудники МКП "Липецкгорсвет" должны все исправить, и конструкция вновь засияет.

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Напомним, что "волшебная карета" - это совместный подарок липчанам представителей бизнеса и муниципального предприятия  «Липецкгорсвет». Стоимость кареты и лошадей составляет миллион рублей. Длина объемной конструкции 6 метров, ширина – 3, высота – 2 метра.
Теги новости: карета
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05 января 2017 г., 15:36
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добрый ээх
05 января 2017 г., 15:09
слов нет одни слюни...
123
05 января 2017 г., 15:06
Лучше бы Елку на пл Победы зажгли! Чем эту карету хрен знает где меллион рублей карл миллллион руб((((
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