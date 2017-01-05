Питерские лошади с каретой не выдержали липецкую погоду

Светящаяся конструкция потухла, но сегодня ее обещают починить

Вчера в на площади Петра в Липецке жителей и гостей города перестала радовать святящаяся конструкция из волшебной кареты с лошадями - она перестала гореть.Как сообщили в пресс-службе мэрии, неполадка была вызвана погодными условиями - обилием снега и ветра. Сегодня сотрудники МКП "Липецкгорсвет" должны все исправить, и конструкция вновь засияет.Напомним, что "волшебная карета" - это совместный подарок липчанам представителей бизнеса и муниципального предприятия «Липецкгорсвет». Стоимость кареты и лошадей составляет миллион рублей. Длина объемной конструкции 6 метров, ширина – 3, высота – 2 метра.