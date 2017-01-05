В Липецкой области ночью подморозит до -12

В ближайшие сутки в тыловой части атлантического циклона ожидается небольшой снег. Среднесуточная температура воздуха составит 8 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.

6 января в Липецкой области облачно с прояснениями, временами небольшой снег, ветер переменный 6-11 м/сек, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью и днем 7-12 мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Температура ночью и днем 7-9 мороза.

6 января стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 32 градуса мороза.