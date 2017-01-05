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НовостиПроисшествия

В Липецке раскрыто убийство продавщицы с Центрального рынка

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05 января 2017 г., 10:38
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В Липецке раскрыто убийство продавщицы с Центрального рынка

Знакомый раскроил ей голову молотком для отбивки мяса.

Сотрудниками Октябрьского следственного отдела СУ СК РФ по Липецкой области совместо с полицейскими раскрыто убийство продавщицы Центрального рынка.

52-летняя женщина не вышла на работу 31 декабря. Собственница павильона, в котором та работала, этим обстоятельством чрезвычайно удивилась, так как продавщица была чрезвычайно ответственным человеком. После того, как та не ответила на несколько телефонных звонков, предпринимательница связалась с ее родственниками. Открыв двери квартиры в доме на улице Стаханова, где жила переставшая выходить на связь женщина, своими ключами, они увидели мертвую хозяйку дома: у нее была пробита голова, а пол комнаты, где она лежала, был забрызган кровью и мозгами. В квартире, по словам родственников продавщицы, не хватало телевизора. Также не был обнаружен и ее телефон. 

Эксперты установили, что женщине проломили череп несколькими ударами тяжелым предметом. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ ("убийство"). 

Сотрудникам правоохранительных органов понадобилось несколько часов, чтобы установить подозреваемого в преступлении. Им оказался 43-летний мужчина. 

Задержанный, кстати, ранее судимый за квартирные кражи и мошенничество, дал признательные показания. Он сообщил, что составил план ограбления свой знакомой накануне новогодних праздников. Так как добровольно расстаться со своим имуществом его жертва не захотела, он нанес ей не менее восьми ударов кухонным молотком по голове. Добычей убийцы стали серьги, телефон, телевизор и все деньги, которые он нашел в квартире.   
Теги новости: убийство
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Вот уроды
05 января 2017 г., 11:03
Гениально на расстрел его придурка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а
05 января 2017 г., 11:03
у нас избирательные комиссии, тоже совершили мошенничество и кражу голосов, в угоду вот таким же проходимцам.
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