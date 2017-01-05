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НовостиОбщество

Двое мужчин получили ножевые ранения

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0
05 января 2017 г., 09:25
39
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4 января из своей квартиры в с.Б.Хомутец Добровского района в хирургическое отделение ГУЗ "Добровская РБ" с проникающим ножевым ранением госпитализирован 40-летний мужчина. СОГ по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в ОП неработающий 55 летний житель с.Чечеры, причинивший ранение в ходе распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры. Проверку проводит Добровский отдел полиции. 4 января из своего дома в с.Конь-Колодезь Хлевенского района в отделение ГУЗ "Хлевенская РБ" с проникающим ножевым ранением госпитализирован 40-летний мужчина. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и доставлена в ОМВД неработающая 35-летняя местная жительница, причинившая ножевое ранение в результате внезапно возникшей ссоры. Расследование проводит ОМВД России по Хлевенскому району.
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