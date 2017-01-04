Липчане теперь могут купить курицу на 20 рублей дешевле

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Чиновники проявили заботу о покупателях.

Как сообщили в управлении потребительского рынка Липецкой области, вчера в крупной розничной сети была зафиксирована высокая цена на кур охлажденных завозных -141,00 руб./кг. Сегодня цена была снижена.

- В ходе беседы с руководителем предприятия, розничную цену на кур охлажденных обещали снизить. Результат повторного мониторинга в данном торговом предприятии показал, что розничная цена на кур охлажденных завозных снижена с 141,00руб./кг. до 119,90руб./кг. - доложили о результатах своей работу в управлении потребрынка.