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НовостиОбщество

Липчане теперь могут купить курицу на 20 рублей дешевле

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0
04 января 2017 г., 19:26
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Липчане теперь могут купить курицу на 20 рублей дешевле
Фото http://vashsovet.com.ua

Чиновники проявили заботу о покупателях.

Как сообщили в управлении потребительского рынка Липецкой области, вчера в крупной розничной сети была зафиксирована высокая цена на кур охлажденных завозных -141,00 руб./кг. Сегодня цена была снижена.

- В ходе беседы с руководителем предприятия, розничную цену на кур охлажденных обещали снизить. Результат повторного мониторинга в данном торговом предприятии показал, что розничная цена на кур охлажденных завозных снижена с 141,00руб./кг. до 119,90руб./кг. - доложили о результатах своей работу в управлении потребрынка.

Теги новости: Цены, управления потребительского рынка.
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