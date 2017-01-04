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НовостиОбщество

Спасатели одолели чиновников в хоккейном матче

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04 января 2017 г., 16:45
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Спасатели одолели чиновников в хоккейном матче
фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области

В Главном управлении МЧС России по Липецкой области состоялся спортивный праздник, посвященный 70-летию хоккея.

Сегодня на территории cпециализированой пожарно-спасательной части состоялся спортивный праздник, в котором приняли участие сотрудники Главного Управления МЧС России по Липецкой области и члены их семей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, праздник начался с хоккейного мачта среди любительских команд, посвященного 70-летию хоккея в СССР и России. На льду встретились команды «Спасатель» и «Истребитель». В составе команды «Истребитель» руководители организаций и учреждений Липецка. А в составе команды «Спасатель» весь руководящий состав Главного управления МЧС России по Липецкой области. Инициатива создания команды «Спасатель» принадлежит начальнику Главного управления МЧС России по Липецкой области генерал-майору внутренней службы Михаилу Салфетникову. С 2015 года команда Главного управления регулярно тренируется и участвует в любительских турнирах, где занимает призовые места.

Игра получилась захватывающая: с первой до последней минуты держала в напряжении и болельщиков, и самих хоккеистов. Исход трудно было предугадать до финального свистка - счет кардинально менялся в считанные минуты. Однако команда «Спасатель» завоевала победу и обошла соперников со счетом 3:2. Победную шайбу забил капитан команды «Спасатель» Михаил Салфетников.

После хоккейного матча, состоялся семейный праздник "Зима спортивная", ставший традиционным в Главном управлении МЧС России по Липецкой области.
Теги новости: спасатели
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