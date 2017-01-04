Жильцы дома на улице Энгельса стали заложниками новогодних каникул

Уже второй день они сидят без электричества, а в ЖЭКе от звонков отбивается один сторож.

Сегодня в редакцию сайта GOROD48 обратились жильцы дома №7а по улице Энгельса в Липецке и рассказали, что в новогодние праздники стали заложниками бездействия управляющей компании.Вчера в доме замкнуло электрощиток. Причиной аварии стала протекающая крыша. Уже несколько лет жильцы дома мучаются от того, что в дожди и оттепель кровля начинает пропускать воду. Вот и вчера она залила щиток. Замыкание было такой силы, что из строя вышел один счетчик, погорела проводка, даже металлический лист расплавился.- Вчера произошла вспышка света, - рассказывает жилец дома Максим Красичков. – Мы отключили освещение, электроприборы. Вышли в коридор и увидели густой дым, который валил из щитка. Незамедлительно вызвали аварийную службу. Специалисты обесточили квартиры на нашем этаже, но ничего не сделали. Объяснили, что проводка сырая, и нужно ждать, пока она высохнет. Дома уже второй день не работает ни холодильник, ни другие электроприборы. Сегодня позвонили в ЖЭК, но там оказался только сторож.Сосед Максима Красичкова Анвар Икрамов показал письмо из жилищной инспекции Липецкой области от 9 декабря прошлого года, в котором их просят подождать с разбирательством по поводу текущей крыши еще месяц «в связи с необходимостью истребовать дополнительную информацию».А пока он ждет, вода постоянно затекает в одну из комнат его квартиры, обои от стен и потолков уже давно отошли, а под слоем шпаклевки проводка периодически начинает светиться красным светом.- Мы вызывали электриков, показывали проводку, но нам сказали, что в квартире они будут что-то делать только за деньги и ушли, - рассказывают Икрамовы.Сколько еще жильцам пятого этажа дома предстоит ждать включения света и решения их проблем, никто не знает. Единственное спасение, которое придумали умельцы из управляющей компании – бочка, которая сейчас стоит на чердаке. Видимо, она должна была собирать воду, которая на протяжении долгого времени протекает через кровлю. Но и она не справилась и не оправдала надежд жильцов на спокойные праздники.