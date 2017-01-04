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НовостиОбщество

Жильцы дома на улице Энгельса стали заложниками новогодних каникул

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04 января 2017 г., 14:26
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Жильцы дома на улице Энгельса стали заложниками новогодних каникул

Уже второй день они сидят без электричества, а в ЖЭКе от звонков отбивается один сторож.

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Сегодня в редакцию сайта GOROD48 обратились жильцы дома №7а по улице Энгельса в Липецке и рассказали, что в новогодние праздники стали заложниками бездействия управляющей компании.

Вчера в доме замкнуло электрощиток. Причиной аварии стала протекающая крыша. Уже несколько лет жильцы дома мучаются от того, что в дожди и оттепель кровля начинает пропускать воду. Вот и вчера она залила щиток. Замыкание было такой силы, что из строя вышел один счетчик, погорела проводка, даже металлический лист расплавился.

- Вчера произошла вспышка света, - рассказывает жилец дома Максим Красичков. – Мы отключили освещение, электроприборы. Вышли в коридор и увидели густой дым, который валил из щитка. Незамедлительно вызвали аварийную службу. Специалисты обесточили квартиры на нашем этаже, но ничего не сделали. Объяснили, что проводка сырая, и нужно ждать, пока она высохнет. Дома уже второй день не работает ни холодильник, ни другие электроприборы. Сегодня позвонили в ЖЭК, но там оказался только сторож.

Сосед Максима Красичкова Анвар Икрамов показал письмо из жилищной инспекции Липецкой области от 9 декабря прошлого года, в котором их просят подождать с разбирательством по поводу текущей крыши еще месяц «в связи с необходимостью истребовать дополнительную информацию».

А пока он ждет, вода постоянно затекает в одну из комнат его квартиры, обои от стен и потолков уже давно отошли, а под слоем шпаклевки проводка периодически начинает светиться красным светом.

- Мы вызывали электриков, показывали проводку, но нам сказали, что в квартире они будут что-то делать только за деньги и ушли, - рассказывают Икрамовы.

Сколько еще жильцам пятого этажа дома предстоит ждать включения света и решения их проблем, никто не знает. Единственное спасение, которое придумали умельцы из управляющей компании – бочка, которая сейчас стоит на чердаке. Видимо, она должна была собирать воду, которая на протяжении долгого времени протекает через кровлю. Но и она не справилась и не оправдала надежд жильцов на спокойные праздники.
Теги новости: коммуналка
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дадуда
04 января 2017 г., 15:06
Не тот,
Ага, подавайте в суд. Глядишь, через полгода судебных тяжб может и электричество дадут.
Не тот
04 января 2017 г., 15:02
Только в суд!!!
Аристократ с соборной
04 января 2017 г., 15:01
Зачем нужен свет на мудиловке? Название района говорит само за себя.
Все комментарии (7)
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