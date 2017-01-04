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НовостиОбщество

Липецкие таксисты жалуются на низкие тарифы

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04 января 2017 г., 13:11
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Липецкие таксисты жалуются на низкие тарифы

Необычное обращение поступило сегодня.

На телефон "горячей линии" управления потребрынка поступила необычная жалоба из Липецка. Как сообщил GOROD48 заместитель начальника отдела лицензирования и декларирования розничной продажи алкогольной продукции Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Григорий Жукевич, липецкий таксист пожаловался на слишком низкие тарифы на услуги по перевозке пассажиров. По словам звонившего, цены на запчасти и бензин постоянно растут, а тариф для перевозки по счетчику не менялся с 2011 года - это 60 рублей за подачу машины и 11 рублей за каждый километр пути. А в праздники за завышение цен таксистам к тому де грозят огромными штрафами - в 50 тысяч рублей.

Напомним, до этого в Липецке жаловались только на дорогие такси и так называемые праздничные тарифы, которые оказывались в разы выше обычного.
Теги новости: Такси
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Светское общество
04 января 2017 г., 13:47
Таксист - обслуживающий персонал, днём и ночью, в дождь и снег, стоит, ждёт пока барин ехать велит. Так что не возмущайтесь а довольствуйтесь что дают)
Липчанин
04 января 2017 г., 13:47
Таксистка,
а как тебя вызвать?
пассажир
04 января 2017 г., 13:43
10 рублей/км - достойная плата за проезд в такси, за посадку, подачу и ожидание платить не надо, бесплатно постоит!
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