Липецкие таксисты жалуются на низкие тарифы

Необычное обращение поступило сегодня.

На телефон "горячей линии" управления потребрынка поступила необычная жалоба из Липецка. Как сообщил GOROD48 заместитель начальника отдела лицензирования и декларирования розничной продажи алкогольной продукции Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Григорий Жукевич, липецкий таксист пожаловался на слишком низкие тарифы на услуги по перевозке пассажиров. По словам звонившего, цены на запчасти и бензин постоянно растут, а тариф для перевозки по счетчику не менялся с 2011 года - это 60 рублей за подачу машины и 11 рублей за каждый километр пути. А в праздники за завышение цен таксистам к тому де грозят огромными штрафами - в 50 тысяч рублей.Напомним, до этого в Липецке жаловались только на дорогие такси и так называемые праздничные тарифы, которые оказывались в разы выше обычного.