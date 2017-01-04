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НовостиОбщество

В липецком селе случился транспортный кризис

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04 января 2017 г., 12:51
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В липецком селе случился транспортный кризис

В результате глава сельского поселения лично доставил пассажира до райцентра.

На телефон "горячей линии" управления потребрынка поступила жалоба из деревни Негачевка Хлевенского района. Как сообщил GOROD48 заместитель начальника отдела лицензирования и декларирования розничной продажи алкогольной продукции Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Григорий Жукевич, селянин пожаловался, что из Негачевки невозможно уехать. Когда стали разбираться, выяснилось, что автобусы решили пустить только с 6 января - мол, в селе осталось совсем мало людей и возить некого.

Но после жалобы недовольного пассажира до райцентра лично доставил глава администрации сельского поселения.
Теги новости: транспорт
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111
04 января 2017 г., 13:44
Нелогист,
по грязям можно и пешком ходить,а в липецке вам голодранцам делать нех ДОРМОЕДЫ
областной администратор
04 января 2017 г., 13:38
Ипок! А давайте вообще все маршруты отменим. Навсегда. На фиг они нам нужны...
Нелогист
04 января 2017 г., 13:23
В Грязях тоже отменили все рейсы АТП на все каникулы, а маршрутки ходят максимум до 20. Как людям на работу, с работы добираться не кого не волнуют, у них же каникулы.
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