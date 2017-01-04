В липецком селе случился транспортный кризис

В результате глава сельского поселения лично доставил пассажира до райцентра.

На телефон "горячей линии" управления потребрынка поступила жалоба из деревни Негачевка Хлевенского района. Как сообщил GOROD48 заместитель начальника отдела лицензирования и декларирования розничной продажи алкогольной продукции Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Григорий Жукевич, селянин пожаловался, что из Негачевки невозможно уехать. Когда стали разбираться, выяснилось, что автобусы решили пустить только с 6 января - мол, в селе осталось совсем мало людей и возить некого.Но после жалобы недовольного пассажира до райцентра лично доставил глава администрации сельского поселения.