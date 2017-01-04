Липчанам рассказали как празднуют Новый год в разных странах мира

Фото: tnooz.com

Юные читатели библиотеки семейного чтения отправились в увлекательное путешествие по странам и континентам.

Ребята узнали, сколько братьев на планете есть у нашего Деда Мороза. С удивлением увидели, что вместо елочки в южных странах наряжают кактусы и пальмы. Что в Австралии Санта-Клаус встречает Новый год в волнах океана, а в Африке на горе Килиманджаро постоянно лежит снег. Что в Японии вместо боя курантов раздается ровно 108 ударов колокола и еще много всего интересного.Как настоящие исследователи, все новогодние традиции других стран дети решили примерить на себе. Поэтому не было отбоя от желающих попробовать силы в веселых конкурсах. Участие в викторинах, разгадывание загадок, шумные игры, зажигательные танцы и дружные хороводы создавали новогоднее настроение, сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка.