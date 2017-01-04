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НовостиОбщество

Липчанам рассказали как празднуют Новый год в разных странах мира

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04 января 2017 г., 12:11
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Липчанам рассказали как празднуют Новый год в разных странах мира
Фото: tnooz.com

Юные читатели библиотеки семейного чтения отправились в увлекательное путешествие по странам и континентам.

Ребята узнали, сколько братьев на планете  есть у нашего Деда Мороза. С удивлением увидели, что вместо елочки в южных странах наряжают кактусы и пальмы. Что в Австралии Санта-Клаус встречает Новый год в волнах океана, а в Африке на горе Килиманджаро  постоянно лежит снег.  Что в Японии вместо боя курантов раздается ровно 108 ударов колокола и еще много всего интересного.

Как настоящие  исследователи, все новогодние традиции других стран  дети решили примерить на себе. Поэтому не было отбоя от желающих попробовать  силы в веселых конкурсах. Участие в викторинах, разгадывание загадок, шумные игры, зажигательные танцы и дружные хороводы создавали новогоднее настроение, сообщили в Централизованной библиотечной системе  Липецка.
Теги новости: новый год
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