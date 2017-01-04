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НовостиПогода в Липецке

В Липецкой области ожидаются сильные снегопады

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04 января 2017 г., 12:08
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В Липецкой области ожидаются сильные снегопады

В ночь на 5 января очередной атлантический циклон принесет в наш регион плохие погодные условия: при порывистом юго-западном ветре повсеместно ожидается снег, местами сильный, метель с ухудшением видимости до 500-1000 м, на дорогах снежные заносы. Среднесуточная температура воздуха составит 3 градуса мороза, что на 5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,  5 января в регионе облачно с прояснениями,  снег, местами сильный снег, на дорогах снежные заносы  Ветер юго-западный 7-12-м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем от 4 мороза до 1 тепла.

В Липецке переменная облачность, умеренный снег, ночью и утром метель. Температура ночью 4-6 мороза,  днем 0-2 мороза.

5 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 31 градус мороза.

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Ник. Ник.
04 января 2017 г., 12:20
Я с радостью буду ждать такую погоду.Главное ,чтобы метеопрогноз оправдался.
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