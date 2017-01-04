В Липецкой области ожидаются сильные снегопады

В ночь на 5 января очередной атлантический циклон принесет в наш регион плохие погодные условия: при порывистом юго-западном ветре повсеместно ожидается снег, местами сильный, метель с ухудшением видимости до 500-1000 м, на дорогах снежные заносы. Среднесуточная температура воздуха составит 3 градуса мороза, что на 5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 января в регионе облачно с прояснениями, снег, местами сильный снег, на дорогах снежные заносы Ветер юго-западный 7-12-м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем от 4 мороза до 1 тепла.

В Липецке переменная облачность, умеренный снег, ночью и утром метель. Температура ночью 4-6 мороза, днем 0-2 мороза.

5 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 31 градус мороза.