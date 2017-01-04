В липецком аэропорту 88 иностранцев пропустили через карантин

Специалисты проверили гостей на наличие опасных инфекционных заболеваний.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в 2016 году в международном аэропорту «Липецк» на наличие инфекционных заболеваний были досмотрены 88 человек, прибывших из Германии, Италии, Венгрии, Австрии, Франции, Англии.

В ведомстве отметили, что эта мена направлена на «недопущение завоза и распространения на территории нашей области инфекционных болезней, а также на предотвращение ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, представляющих опасность для населения».

- В связи с неблагополучием в мире по лихорадке Зика усилен санитарно-карантинный контроль за прибывающими с дистанционным измерением температуры тела. Внедрены в работу усовершенствованные схемы действий должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Случаев проникновения в наш регион опасных инфекционных заболеваний из-за рубежа через аэропорт не выявлено.