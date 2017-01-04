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НовостиОбщество

В липецком аэропорту 88 иностранцев пропустили через карантин

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04 января 2017 г., 11:42
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В липецком аэропорту 88 иностранцев пропустили через карантин

Специалисты проверили гостей на наличие опасных инфекционных заболеваний.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в 2016 году в международном аэропорту «Липецк» на наличие инфекционных заболеваний были досмотрены 88 человек, прибывших из Германии, Италии, Венгрии, Австрии, Франции, Англии.

В ведомстве отметили, что эта мена направлена на «недопущение завоза и распространения на территории нашей области инфекционных болезней, а также на предотвращение ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, представляющих опасность для населения».

- В связи с неблагополучием в мире по лихорадке Зика усилен санитарно-карантинный контроль за прибывающими с дистанционным измерением температуры тела. Внедрены в работу усовершенствованные схемы действий должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Случаев проникновения в наш регион опасных инфекционных заболеваний из-за рубежа через аэропорт не выявлено.

Теги новости: Аэропорт
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Вован
04 января 2017 г., 12:02
Вот блин "Хитроу" в Нью Васюках. Но что интересно из Хитроу в столицу Лондон надо ехать по М-4, так и из нашего по М-4 в Москву. Это совпадение вскружило голову начальникам поля по приему кукурузников.
Международный с большой буквы
04 января 2017 г., 11:56
Люфтганза бритишайрлинес пан америка курит бамбук.
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