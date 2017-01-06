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НовостиОбщество

Липецкой области исполнилось 63 года

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0
06 января 2017 г., 08:05
43
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Липецкой области исполнилось 63 года

Регион встретит праздник без громких торжеств.

Липецкая область была образована Указом президиума верховного совета СССР 6 января 1954 года. Ровно 63 года назад наш регион появился в результате объединения территорий  Рязанской, Воронежской, Курской и Орловской областей.

Cвой очередной день рождения Липецкая область отметит без громких торжеств. Зато к 65-летию региона готовят праздники, сравнимые с размахом прошлого юбилея, когда мероприятия в честь оббразования Липецкой области шли почти целый год.

Сегодня площадь Липецкой области составляет 24 047 квадратных километров, в регионе живет более 1,15 миллиона человек. При этом свыше 64% липчан — городские жители. В регионе два города областного значения — Липецк и Елец, еще 6 городов районного значения, 288 сельсоветов и 18 районов.  
Теги новости: Липецкая область
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