Липецкой области исполнилось 63 года

Регион встретит праздник без громких торжеств.

Липецкая область была образована Указом президиума верховного совета СССР 6 января 1954 года. Ровно 63 года назад наш регион появился в результате объединения территорий Рязанской, Воронежской, Курской и Орловской областей.Cвой очередной день рождения Липецкая область отметит без громких торжеств. Зато к 65-летию региона готовят праздники, сравнимые с размахом прошлого юбилея, когда мероприятия в честь оббразования Липецкой области шли почти целый год.Сегодня площадь Липецкой области составляет 24 047 квадратных километров, в регионе живет более 1,15 миллиона человек. При этом свыше 64% липчан — городские жители. В регионе два города областного значения — Липецк и Елец, еще 6 городов районного значения, 288 сельсоветов и 18 районов.