Прогулка пенсионерки по крыше кафе попала на видео

Пожилую женщину сняла липчанка, которая вызвала спасателей.Напомним, что днем третьего января спасатели сняли с крышикафе "Баскин-Роббинс" на улице Зегеля в Липецке пожилую женщину, которая как оказалось попала на козырек через окно своей квартиры.
Спасателей вызвали липчане, заметившие женщину. Одной из них оказалась горожанка, которая сняла прогулку пенсионерки на видео.
"Я видела как она вылезала, вызвала спасателей...", - написала девушка в соцсети "ВКонтакте".
Объяснить эвакуировавшим ее пожарным, зачем она вышла на крышу пожилая женщина не смогла.