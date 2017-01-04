В Липецке продолжаются меховые рейды

Выявили четырех нарушителей.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по информации Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области о фактах нарушений постановления Правительства Российской Федерации №787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха», выявленных в ходе проведенного мониторинга в предприятиях торговли г. Липецка, Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области проведены административные расследования в отношении ИП Рыковой Ю.В., ИП Мухаммад Исса, ИП Дива Хан Афзал, ИП Миа Хан Саманд Хан.По результатам расследований факты реализации изделий из натурального меха без маркировки КИЗ и (или) с нарушением структуры информации, содержащейся на контрольных (идентификационных) знаках, подтвердились. За нарушение требований постановления Правительства РФ №787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха», в отношении виновных лиц возбуждено 4 дела об административных правонарушениях по ст. 15.12 ч. 2 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения по подведомственности в суд. Правобережным районным судом Липецка уже вынесено постановление в отношение ИП Рыковой Ю.В. о привлечении к административной ответственности по ст. 15.12 ч. 2 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 5 тысяч рублей.