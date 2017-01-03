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НовостиОбщество

В Липецке забраковали энергетик и "незамерзайку"

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03 января 2017 г., 22:31
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В Липецке забраковали энергетик и "незамерзайку"

"Незамерзайка" не прошла проверку по концентрации метанола.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области в соответствии поручением Правительства Российской Федерации от 15.11.2016 г. № АХ-П11-57пр, Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.12.2016 г. №195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции» проводятся надзорные мероприятия за производством и оборотом спиртосодержащей продукции.

Специалистами управления проверено 216 предприятий розничной торговли, реализующие спиртосодержащую пищевую продукцию и непищевую продукцию, аптечных учреждений. Ряд проверочных мероприятий проводились при содействии органов внутренних дел и прокуратуры.

Исследовано 55 проб спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции. Не соответствовали требованиям 3 пробы- одна проба энергетического напитка по массовой концентрации титруемых кислот и две пробы незамерзающая стеклоомывающая жидкость по массовой концентрации метанола.

За нарушения требований технических регламентов, связанных с хранением продукции, сопроводительной документацией, маркированием составлено 189 протоколов об административном правонарушении, снято с реализации 26 партии спиртосодержащей продукции объемом 1215,1 литра, в том числе непищевой 1076,1. Так, снята с реализации спиртосодержащая непищевая продукция, приостановленная Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации в розничной торговле - тоники «Медовый», «Хлебный», лосьоны «Вита-септ», «Огуречный», настойка «Боярышника» общим объемом 23,3 литра.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области информирует потребителей, что спиртосодержащая непищевая продукция, в том числе парфюмерно-косметическая, товары бытовой химии не предназначена для применения в пищевых целях. Для приема информации от граждан о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции, а также консультирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по данным вопросам в Управлении организована «горячая линия».
Мероприятия по контролю за реализацией спиртосодержащей продукции с отбором проб для проведения лабораторных исследований продолжаются.
Теги новости: Спирт, алкоголь
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