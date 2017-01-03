Перед Рождеством и Старым Новым годом пройдут ярмарки

Областные ярмарки пройдут в Лебедяни и Измалковском районе.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 6 января в Лебедяни и 12 января в Афанасьево Измалковского района пройдут областные розничные ярмарки.Время работы ярмарок с 08-00 до 14-00 часов. В ярмарках примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации области.В широком ассортименте будут представлены товары народного потребления, мясо говядины, птицы и многое другое.Организатором ярмарок является управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, ответственными исполнителями – управление сельского хозяйства Липецкой области, ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности», администрации Лебедянского и Измалковского муниципальных районов.