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НовостиОбщество

Перед Рождеством и Старым Новым годом пройдут ярмарки

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0
03 января 2017 г., 21:59
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Перед Рождеством и Старым Новым годом пройдут ярмарки

Областные ярмарки пройдут в Лебедяни и Измалковском районе.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 6 января в Лебедяни и 12 января в Афанасьево Измалковского района пройдут областные розничные ярмарки.

Время работы ярмарок с 08-00 до 14-00 часов. В ярмарках примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации области.

В широком ассортименте будут представлены товары народного потребления, мясо говядины, птицы и многое другое.
Организатором ярмарок является управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, ответственными исполнителями – управление сельского хозяйства Липецкой области, ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности», администрации Лебедянского и Измалковского муниципальных районов.

Теги новости: Ярмарка, Новый год, Рождество
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Татьяна
03 января 2017 г., 22:25
А в Липецке когда и где ?Или не будет ?
Все комментарии (1)
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