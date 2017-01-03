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НовостиПроисшествия

По крыше кафе в центре Липецка разгуливала пенсионерка с ведром

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2
03 января 2017 г., 16:57
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По крыше кафе в центре Липецка разгуливала пенсионерка с ведром

Пожилая женщина не смогла объяснить, как попала на высоту.

Днем третьего января прохожие заметили на крыше кафе "Баскин-Роббинс" (Зегеля, 23а) пожилую женщину - пенсионерка явно нуждалась в помощи. Липчане добежали до находящейся рядом пожарной части и сообщили о старушке спасателям.

Пожарные оперативно прибыли к кафе и поднялись на крышу по приставной лестнице. Оказалось, что пенсионерка разгуливала по козырьку с ведром и палочкой. Спуститься вниз по пожарной лестнице она отказалась. Тогда один из спасателей осмотрел окна квартир над крышей и нашел одно из них открытым - из него пенсионерка и вышла на козырек. Объяснить зачем она это сделала, пожилая женщина не смогла. "Я шла, шла и пришла", - рассказала пенсионерка пожарным.

Через окно липчанку вернули домой, вернув ей ведро и палочку.
Теги новости: спасатели
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Ответ идиотам
03 января 2017 г., 18:10
А никто не подумал, что у бабушки мог быть рассеяный склероз, из-за которого, она не помнит что делала 2 минуты назад и зачем. Ну как же, хохмачи одни кругом, бабка пьяница, точно же.
Боцману
03 января 2017 г., 17:57
харашо что не виепали.
Боцман
03 января 2017 г., 17:50
Шайтаны завели бапку на крышу.
Все комментарии (12)
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