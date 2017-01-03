По крыше кафе в центре Липецка разгуливала пенсионерка с ведром

Пожилая женщина не смогла объяснить, как попала на высоту.

Днем третьего января прохожие заметили на крыше кафе "Баскин-Роббинс" (Зегеля, 23а) пожилую женщину - пенсионерка явно нуждалась в помощи. Липчане добежали до находящейся рядом пожарной части и сообщили о старушке спасателям.Пожарные оперативно прибыли к кафе и поднялись на крышу по приставной лестнице. Оказалось, что пенсионерка разгуливала по козырьку с ведром и палочкой. Спуститься вниз по пожарной лестнице она отказалась. Тогда один из спасателей осмотрел окна квартир над крышей и нашел одно из них открытым - из него пенсионерка и вышла на козырек. Объяснить зачем она это сделала, пожилая женщина не смогла. "Я шла, шла и пришла", - рассказала пенсионерка пожарным.Через окно липчанку вернули домой, вернув ей ведро и палочку.