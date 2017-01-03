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НовостиОбщество

Липчане встречали Новый год на Гавайях

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0
03 января 2017 г., 15:45
3
483
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Липчане встречали Новый год на Гавайях
Стоп-кадр из сериала "Реальные пацаны"

Даже дед Мороз там был, и едва не растаял. Пришлось спасать.

"Новый год для всех россиян – это зима, елки, снег и мороз. А не пробовали вы, находясь в Липецке, встречать Новый год по-гавайски?

 Завсегдатаи арт-сред Есенинки сделали это с удовольствием! Гавайские «аборигены» пришли на вечеринку со своими песнями, танцами и ритуалами. Наш привычный и любимый Дедушка Мороз, конечно, не мог не зайти на эту вечеринку. Он сумел так обаять своими зимними играми и загадками, настолько покорил жителей Гавайев, что они решили похитить его и поселить на своем острове. Чтобы Дед Мороз не растаял на тропическом острове, участники вечеринки отправились на его спасение.

Пришлось вспомнить все новогодние песни, устроить розыгрыш билетов в цирк, проявить актерские способности – зато спасательная операция прошла удачно! Вот такая удивительная история приключилась в Центральной городской библиотеке им. С. А. Есенина", - сообщает сайт «Централизованной библиотечной системы Липецка»
Теги новости: Гавайи, отдых
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03 января 2017 г., 16:36
Ни хрена не понял
F.IRB
03 января 2017 г., 16:18
Новость невибеннишшая!
Алкан
03 января 2017 г., 16:16
а я отмечал Новый год в деревне Ебунево у тещи пил самогон
Все комментарии (3)
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