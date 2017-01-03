В 2017 году из платежек россиян исключат общедомовые нужды

Общедомовые нужды будут оплачиваться как жилищная услуга

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2017 года плата за общедомовые нужды переходит в плату за жилищную услугу, то есть содержание дома, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление замглавы Минстроя России Андрея Чибиса.По его словам, это позволит гражданам лучше понимать структуру своих расходов. "Теперь размер этой платы будет фиксирован, рассчитываться он будет из норматива, который установлен в субъекте РФ. Это позволит собственникам жилья четко понимать структуру своих расходов. То есть расходы будут состоять из платы за коммунальные ресурсы (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение), которые рассчитываются либо по нормативам, либо по приборам учета, и из фиксированной платы за жилищные услуги (обслуживание многоквартирного дома)", - пояснил Чибис.Перенос платы будет осуществляться в размере норматива потребления, установленного на 1 ноября 2016 года. Для первоначального включения не требуется решение общего собрания собственников многоквартирного дома. Так, плата граждан, проживающих в многоэтажках, за объем коммунальных ресурсов – холодной и горячей воды, а также электроэнергии, который используется на ОДН, будет взиматься в рамках платы за содержание жилья и будет ограничена определенным пределом – нормативом, который для каждой категории жилых домов должен будет рассчитать и установить каждый отдельный субъект РФ.Согласно новому порядку, жители будут оплачивать то, что установлено нормативом, а то, что нагорело или накапало по счетчику сверх него, ложится на управляющую компанию или обслуживающую организацию. С собственников оплата за потребленные сверх норматива услуги может оплачиваться только в случае принятого на общем собрании решения.