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Ребенок пострадал в столкновении маршрутки и иномарки
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0
03 января 2017 г., 14:09
3
789
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Авария произошла в центре города.
Фото
Сегодня днем в Липецке на площади Плеханова столкнулись автомобиль "Тойота" и автобус "ПАЗ" маршрута №300.
От резкого торможения в автобусе упала 3-летняя девочка. Ребенка на "скорой" доставили в больницу.
Транспортные средства получили незначительные повреждения.
Теги новости:
авария
,
ДТП
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<div style="background:#fff; border:1px solid #bdbdbd;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:420px; margin:10px;"><tr valign="top"><td width="170"><a target="_blank" href="/"><img src="http://gorod48.ru/bitrix/templates/gorod48/images/logo.jpg" width="150" height="45" style="border:none;" /></a></td><td><div style="margin-bottom:5px;"><a href="http://gorod48.ru/news/423054/" style="font:14px/16px Arial; color:#339900;">Ребенок пострадал в столкновении маршрутки и иномарки</a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/423054/" style="font:12px/14px Arial; color:#000000; text-decoration:none;">Авария произошла в центре города.</a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/423054/" style="font:12px/14px Arial;">Подробнее...</a></div></td></tr></table></div>
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Ребенок пострадал в столкновении маршрутки и иномарки
Авария произошла в центре города.
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Ваши комментарии
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водила
03 января 2017 г., 14:51
Большинство водителей маршруток просто не умеют ездить. На педали жмут хаотически, как будто дро@ат. Дёргаются, как паралитики. Даже в автошколе за такое баллы снимают. Они видать права получают каким-то другим способом.
Не умеют ситуацию просчитать даже на шаг вперёд. Несутся к пешеходному переходу на всех парах, хотя видят, что там пешеход готовится идти. Наверное, думают, что типа испугается и не пойдёт. А пешеход идёт, приходится резко тормозить. IQ просто зашкаливает. А кто ещё на такую работу пойдёт?
Ваше имя
03 января 2017 г., 14:38
)))так ведь новый год,реакции 0,липчане и в доброе время тормозят...
)))
03 января 2017 г., 14:17
а за рулем были мужики)))
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