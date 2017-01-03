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НовостиПроисшествия

Ребенок пострадал в столкновении маршрутки и иномарки

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0
03 января 2017 г., 14:09
3
789
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Ребенок пострадал в столкновении маршрутки и иномарки

Авария произошла в центре города.

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Сегодня днем в Липецке на площади Плеханова столкнулись автомобиль "Тойота" и автобус "ПАЗ" маршрута №300.

От резкого торможения в автобусе упала 3-летняя девочка. Ребенка на "скорой" доставили в больницу.

Транспортные средства получили незначительные повреждения.
Теги новости: авария, ДТП
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водила
03 января 2017 г., 14:51
Большинство водителей маршруток просто не умеют ездить. На педали жмут хаотически, как будто дро@ат. Дёргаются, как паралитики. Даже в автошколе за такое баллы снимают. Они видать права получают каким-то другим способом.

Не умеют ситуацию просчитать даже на шаг вперёд. Несутся к пешеходному переходу на всех парах, хотя видят, что там пешеход готовится идти. Наверное, думают, что типа испугается и не пойдёт. А пешеход идёт, приходится резко тормозить. IQ просто зашкаливает. А кто ещё на такую работу пойдёт?
Ваше имя
03 января 2017 г., 14:38
)))так ведь новый год,реакции 0,липчане и в доброе время тормозят...
)))
03 января 2017 г., 14:17
а за рулем были мужики)))
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