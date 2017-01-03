Липчанин ответил за угрозу в суде.

Мировой суд СУ№20 Советского района Липецка рассмотрел обвинение в отношении местного жителя. Липчанина привлекли к ответственности за угрозу убийством и незаконное проникновение в жилище.Как установлено следствием, вечером 31 июля в одном из общежитий на улице Космонавтов произошла пьяная ссора. В ходе конфликта хозяин комнаты избил свою гостью. Он повалил ее на пол, взял рукой за ее шею и стал сжимать, а затем высказал угрозу убийством: «Сиди спокойно или я тебя грохну молотком!». Он же, но уже 21 августа и в соседнем общежитии незаконно проник в комнату девушки.При вынесении вердикта суд учел отрицательную характеристику от участкового, положительный отзыв из мест отбывания наказания за прошлое преступление. Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых ему преступлениях. По совокупности наказаний его приговорили к 300 часам обязательных работ.