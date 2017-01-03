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НовостиПроисшествия

«Сиди спокойно или я тебя грохну молотком!»

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0
03 января 2017 г., 12:25
6
1089
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«Сиди спокойно или я тебя грохну молотком!»

Липчанин ответил за угрозу в суде.

Мировой суд СУ№20 Советского района Липецка рассмотрел обвинение в отношении местного жителя. Липчанина привлекли к ответственности за угрозу убийством и незаконное проникновение в жилище.

Как установлено следствием, вечером 31 июля в одном из общежитий на улице Космонавтов произошла пьяная ссора. В ходе конфликта хозяин комнаты избил свою гостью. Он повалил ее на пол, взял рукой за ее шею и стал сжимать, а затем высказал угрозу убийством: «Сиди спокойно или я тебя грохну молотком!». Он же, но уже 21 августа и в соседнем общежитии незаконно проник в комнату девушки.

При вынесении вердикта суд учел отрицательную характеристику от участкового, положительный отзыв из мест отбывания наказания за прошлое преступление. Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых ему преступлениях. По совокупности наказаний его приговорили к 300 часам обязательных работ.
Теги новости: угроза
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Ваши комментарии
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Глупый
03 января 2017 г., 13:26
Какой ужас!!! 300час! Но! слово хозяина повесомее слова участкового,каждый хочет отбрыкнуться от кренделя...
к ардаш
03 января 2017 г., 13:23
По лбу ей надо писькой с шарами настучать.
Интересующийся
03 января 2017 г., 13:16
А нижнее белье он ей приспустил?
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