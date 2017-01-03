Когда стоит посмотреть вверх?

В этом году произойдут два солнечных и два лунных затмения. Два затмения приходятся на февральское новолуние и полнолуние, а другие два - на августовское новолуние и полнолуние.

Липчане как и жители большей части России смогут наблюдать затмения в феврале. Первое затмение года будет полутеневым лунным и произойдет в полнолуние 11 февраля. Наблюдать его можно даже невооруженным глазом.

7 августа лунное затмение будет наблюдаться почти на всей территории России и стран СНГ.

Звездный дождь Лириды астрономы ждут 16-25 апреля. В этот период ежегодно наступает время Лирид – весеннего метеорного потока. Максимум потока приходится на 22 апреля. Наиболее четко явление просматривается именно в Северном полушарии. Ожидаемая активность звездного потока Лириды в 2017-ом году – не более 16 метеоров в час.

2 октября - 7 ноября пройдет звездный дождь Ориониды. Этот метеорный поток является частью кометы Галлея. Наибольшая интенсивность потока приходится на 21 октября.

7-17 декабря астрономы ждут звездный дождь Геминиды, являющийся довольно интенсивным метеорным потоком. Зенитное часовое число метеоров в час составляет 120. Наиболее удачное место наблюдения – Северное полушарие Земли.

Между прочим 12 октября стоит особо часто поглядывать на небо. По данным астрономов в этот день в довольно опасной близости от нашей планеты пройдет астероид 2012 TC4. Несмотря на то, что шансы на столкновение крайне малы (около 0,00055%), его вероятность все же имеется.