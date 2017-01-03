В 2016 году в Липецкой области не зафиксировано ни одного лесного пожара

Лесные пожары обошли стороной 11 регионов.

Как сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства, в 11 субъектах Российской Федерации в 2016 году не было зарегистрировано ни одного лесного пожара – в Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской, Астраханской областях, республиках Чеченской, Карачаево-Черкесской, Ингушетии и Татарстане.В аномально-жаркое лето 2010 года Липецкая область стала одной из самых пострадавших от лесных пожаров. Кроме лесов, огнем от лесных пожаров было уничтожено около 200 жилых домов в нескольких населенных пунктах.