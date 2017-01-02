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НовостиОбщество

Липчанин угрожает взорвать дом

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0
02 января 2017 г., 20:47
54
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Дом на улице Загородной отключен от газоснабжения

В данный момент на улицу загородную, к дому №15 стянуты экстренные службы города. Липчанин закрылся в квартире, в которой открыл на кухне газовые конфорки. запах газа стал распространятся на весь дом, и соседи вызвали экстренные службы, которые отключили газ в доме.

Соседи характеризуют семейство проживающие в "неспокойно квартире" как "очень странное", мягко говоря. Их тридцатилетний сосед имеет привычку кидаться с балкона различными предметами, или справлять нужду. Сегодняшнее "чудачество" приняло опасные формы. 


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