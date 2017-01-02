Подвиг ельчанина

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Сегодня исполнилось 80 лет Ивану Кашину, Герою Советского Союза, званию которому присваивалось закрытым указом.

«2 ноября 1973 года Кашин выполнял рейс Москва – Брянск. Но при подлёте к Брянску один из пассажиров переполненного воздушного судна подошёл к пилотской кабине и постучал в бронированную дверь, а затем выстрелил в неё из обреза через дверной глазок, ранив бортмеханика, а затем пассажира, бросившегося на помощь…», - так о случае в небе сообщается на сайте Липецкого областного архива.

«Четверо террористов, захвативших самолет, потребовали лететь обратно в Москву, при этом угрожая взорвать самолет, если их требование не будет выполнено. Чтобы не рисковать жизнью пассажиров, было принято решение выполнить это требование… Террористы требовали два миллиона долларов и беспрепятственный вылет за границу.

В Москве к этому времени испортилась погода: густой туман, аэропорты закрыты. Кашин сажал ЯК-40 во «Внуково» практически «на ощупь».

По требованию преступников самолет был остановлен на обочине взлетной полосы. Условия были жестоки: «Ни один человек или машина не должны приближаться к самолету ближе 50 метров, в противном случае – расстрел заложников». Но пока второй пилот Толпекин, выйдя через запасную дверь, заправлял баки топливом, группа захвата подготовилась к операции. С командно-диспетчерского пульта сообщили, что деньги доставлены. Бандиты открыли запасную дверь, чтобы получить выкуп. В этот момент группа захвата ворвалась в салон самолета.

В результате успешной операции два террориста были убиты, а двое сдались, бросив оружие. Санитарная машина увезла раненых. Покинули салон самолета и все пассажиры. Последним покинул борт Иван Андреевич Кашин.

«Закрытым» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 декабря 1973 года за героизм, мужество и высокое лётное мастерство, проявленные при исполнении служебных обязанностей, старшему лейтенанту запаса Кашину Ивану Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Этим же указом высокого звания был удостоен старший лейтенант милиции Александр Попрядухин — непосредственный участник операции по нейтрализации террористов.

Фото: www.qwas.ru

Иван Андреевич родился 2 января 1937 года в деревне Сахаровка Елецкого района Липецкой области в крестьянской семье. После окончания местной начальной школы в 1947 году он вместе с родителями переехал в Елец. Окончив в 1955 году 14-ю железнодорожную школу, поступил в Сасовское летное училище Гражданского Воздушного Флота. По окончании его в 1957 году Иван стал работать в Брянском авиационном отряде. В 1971 году Иван Кашин одним из первых освоил реактивный самолет ЯК-40. Через два года он стал командиром экипажа этого самолета.