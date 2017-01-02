Ученые: в 2040 году телепортация людей может стать реальностью‍

Ученые из США занялись разработкой технологии, которая позволит людям телепортироваться в любую точку земного шараЧеловечество сможет пользоваться телепортом уже в 2040 году, - так считает международная группа ученых, занимающаяся разработкой технологии. Об этом сообщает МИР24 со ссылкой на западные СМИ.
По словам специалистов, принцип работы телепорта, позволяющего человеку мгновенно переместиться в любую точку пространства, уже создан. Однако сейчас уровень технологий не позволяет построить телепорт, а к 2040 году, по мнению ученых, такие возможности уже могут появиться.
Учёные уверены, что кванты способны при перемещении сохранить в своей структуре информацию. Эта уникальная особенность поможет экспертам достичь безопасного перемещения из одного места в другое не только предметов, но и людей.
Об успешном эксперименте квантовой телепортации ученые сообщали в 2014 году. Физикам удалось переместить на 25 километров квантовое состояние фотона. При этом отмечалось, что о телепортации предметов и людей пока речи не идет. Сегодня возможно лишь перемещение частиц света и атомов.