Искать:
2
Понедельник, 2 января 2017 г.16:24
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиВ мире

Ученые: в 2040 году телепортация людей может стать реальностью‍

Рекомендую
0
02 января 2017 г., 16:03
28
Изменить шрифт

Ученые из США занялись разработкой технологии, которая позволит людям телепортироваться в любую точку земного шара

Человечество сможет пользоваться телепортом уже в 2040 году, - так считает международная группа ученых, занимающаяся разработкой технологии. Об этом сообщает МИР24 со ссылкой на западные СМИ.

По словам специалистов, принцип работы телепорта, позволяющего человеку мгновенно переместиться в любую точку пространства, уже создан. Однако сейчас уровень технологий не позволяет построить телепорт, а к 2040 году, по мнению ученых, такие возможности уже могут появиться.

Учёные уверены, что кванты способны при перемещении сохранить в своей структуре информацию. Эта уникальная особенность поможет экспертам достичь безопасного перемещения из одного места в другое не только предметов, но и людей.

Об успешном эксперименте квантовой телепортации ученые сообщали в 2014 году. Физикам удалось переместить на 25 километров квантовое состояние фотона. При этом отмечалось, что о телепортации предметов и людей пока речи не идет. Сегодня возможно лишь перемещение частиц света и атомов.
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Теперь в Липецке собственная рыбная ферма
Теперь в Липецке собственная рыбная ферма

Популярные новости

Корпоратив липецких чиновников попал в Сеть
Корпоратив липецких чиновников попал в Сеть
30.12.2016 09:59:18
91
15017
Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154
Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154
26.12.2016 11:31:37
22
13603
У главы Липецка появился новый вице-мэр
У главы Липецка появился новый вице-мэр
26.12.2016 15:54:46
15
11807
Три ножевых и пропавшая девочка
Три ножевых и пропавшая девочка
01.01.2017 09:47:15
14
11175
В Липецке осудили гражданку России за… патриотизм!
В Липецке осудили гражданку России за… патриотизм!
28.12.2016 15:17:50
60
9293
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро