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НовостиВ мире

Пользователи старых гаджетов останутся без WhatsApp

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0
02 января 2017 г., 15:55
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Мессенджер WhatsApp перестает с наступлением нового года обслуживать старые модели гаджетов

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на устаревших мобильных устройствах, - сообщает ТАСС. Речь, в частности, идет об iPhone 3GS и гаджетах, в которых используются операционные системы Windows Phone 7, а также Android версий 2.1 и 2.2, пишет британская Daily Express.

"Глядя в перспективу следующих семи лет, нам бы хотелось сконцентрировать свои усилия на тех платформах мобильной связи, которыми пользуется значительное большинство людей. Поэтому к концу 2016 года мы перестанем поддерживать мессенджер WhatsApp на некоторых мобильных платформах. Несмотря на то, что эти мобильные устройства были важной частью нашей истории, они не предлагают того вида возможностей, которые нам нужны для расширения наших программных приложений в будущем", - приводится сообщение компании-разработчика.

С октября 2014 года компания, создавшая мессенджер, принадлежит Facebook. Одним из основателей WhatsApp является американский предприниматель украинского происхождения Ян Кум. Поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 будет осуществляться до июля 2017 года.
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