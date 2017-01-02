В центре Добринки появилась зимняя забава

Две горки - большая и маленькая сооружены в райцентре

В центре Добринки, на улице Горького, соорудили двухуровневую деревянную горку. Длина ее спусков составляет соответственно 6 и 12 метров. Желоб каждого, для лучшего скольжения, «обтянут» тонким металлом.Часть улицы Горького, где установили горку, является пешеходной. Поэтому здесь детворе обеспечена полная безопасность при спуске.Необычный предновогодний подарок детям разного возраста сделала районная администрация в лице главы муниципалитета С. П. Москворецкого. Весной горку планируют разбирать и увозить на хранение. С наступлением зимы ее вновь установят на радость ребятне.