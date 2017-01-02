В Липецке стартовала Новогодняя кинонеделя

Многие мультфильмы можно посмотреть совершенно бесплатно.

В Областном центре культуры, народного творчества и кино стартовала Новогодняя кинонеделя. Причем многие мультфильмы и сборники можно посмотреть совершенно бесплатно.Так, завтра, 3 января в 12.30 бесплатно можно посмотреть «Букашки. Приключение в Долине муравьев» (Франция – Бельгия, 2013) 0+4 января в 13.00 еще один свободный показ: можно посмотреть мультсборник "Что и почему» (Россия, 2013) 0+5 января в 13.00 бесплатный вход на мультфильм «7-ой гном» (Германия, 2014) 6+6 января в 13.00 свободный показ мультфильма "Белка и стрелка» (Россия, 2013) 0+7 января в 13.00 бесплатно можно посмотреть мультсборник «Гора самоцветов – 8» (Россия, 2013) 0+8 января в 13.00 «Возвращение Буратино» (Россия, 2013) 0+. Мультфильм. Свободный показ.