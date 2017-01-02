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НовостиОбщество

В Липецке стартовала Новогодняя кинонеделя

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0
02 января 2017 г., 15:24
191
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В Липецке стартовала Новогодняя кинонеделя

Многие мультфильмы можно посмотреть совершенно бесплатно.

В Областном центре культуры, народного творчества и кино стартовала Новогодняя кинонеделя. Причем многие мультфильмы и сборники можно посмотреть совершенно бесплатно.

Так, завтра, 3 января в 12.30 бесплатно можно посмотреть «Букашки. Приключение в Долине муравьев» (Франция – Бельгия, 2013) 0+

4 января в 13.00 еще один свободный показ: можно посмотреть мультсборник "Что и почему» (Россия, 2013) 0+

5 января в 13.00 бесплатный вход на мультфильм «7-ой гном» (Германия, 2014) 6+

6 января в 13.00 свободный показ мультфильма "Белка и стрелка» (Россия, 2013) 0+

7 января в 13.00 бесплатно можно посмотреть мультсборник «Гора самоцветов – 8» (Россия, 2013) 0+

8 января в 13.00 «Возвращение Буратино» (Россия, 2013) 0+. Мультфильм. Свободный показ.
Теги новости: Кино, Новый год, бесплатно
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