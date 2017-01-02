В Липецкой области до 6 градусов мороза

В ближайшие сутки с приближением очередного циклона с запада пройдут небольшие местами умеренные осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, на дорогах гололедица, Среднесуточная температура воздуха ожидается 1-2 градуса мороза, что выше климатической нормы на 5-6 градусов.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 января в регионе облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, туман, гололед. Ветер западный 7-12-м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем 0-5 мороза.

В Липецке переменная облачность небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица. Температура ночью 2-4 мороза, днем 1-3 мороза.

2 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 31 градус мороза.