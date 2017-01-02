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НовостиОбщество

Качество молочных продуктов исследуют в лаборатории

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02 января 2017 г., 14:40
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На анализы отправлены 10 образцов продуктов.

Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в соответствии с соглашением о взаимодействии с Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой  области, Управлением потребительского рынка и ценовой политики  Липецкой области  и Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» специалистами Управления совместно с представителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой  области были отобраны и сданы для исследований в «ЦНМВЛ» 10 образцов пищевых продуктов: масла, сметаны, сыра, молока, закупленных в одном из крупных гипермаркетов.

Вся вышеуказанная продукция направлена в лабораторию Тульского филиала ФГБУ “ЦНМВЛ” для исследований на следующие показатели- химико-токсикологические, показатели фальсификации молока и молочной продукции, микробиологические и радиологические.

Результаты лабораторных исследований будут опубликованы.

Согласно ст.3 Федерального закона  от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также п.17 Правил продаж отдельных видов товаров, утвержденных  постановлением Правительства РФ №55 от 19.01.1998г. организациям розничной торговли необходимо проводить осмотр, испытание, анализ и экспертизу  предлагаемого  для продажи товара. Некачественные и опасные  пищевые продукты не подлежат реализации, уничтожаются или утилизируются.

За нарушение санитарных правил, и нарушение требований Технических  регламентов предусмотрена административная ответственность по ст.6.3, ст.14.7 ч.2,  ст.14.43 КОАП РФ, в виде штрафа  на юридическое лицо  от 100 до 300 тыс. руб.
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