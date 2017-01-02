Качество молочных продуктов исследуют в лаборатории

На анализы отправлены 10 образцов продуктов.

Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в соответствии с соглашением о взаимодействии с Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой области, Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области и Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» специалистами Управления совместно с представителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой области были отобраны и сданы для исследований в «ЦНМВЛ» 10 образцов пищевых продуктов: масла, сметаны, сыра, молока, закупленных в одном из крупных гипермаркетов.Вся вышеуказанная продукция направлена в лабораторию Тульского филиала ФГБУ “ЦНМВЛ” для исследований на следующие показатели- химико-токсикологические, показатели фальсификации молока и молочной продукции, микробиологические и радиологические.Результаты лабораторных исследований будут опубликованы.Согласно ст.3 Федерального закона от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также п.17 Правил продаж отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ №55 от 19.01.1998г. организациям розничной торговли необходимо проводить осмотр, испытание, анализ и экспертизу предлагаемого для продажи товара. Некачественные и опасные пищевые продукты не подлежат реализации, уничтожаются или утилизируются.За нарушение санитарных правил, и нарушение требований Технических регламентов предусмотрена административная ответственность по ст.6.3, ст.14.7 ч.2, ст.14.43 КОАП РФ, в виде штрафа на юридическое лицо от 100 до 300 тыс. руб.