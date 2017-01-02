В Липецке проверят колбасу

Колбасный рейд пройдет по жалобе покупателя.

Как сообщила GOROD48 начальник отдела по регулированию цен (тарифов) управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Инна Зайцева, на телефон "горячей линии" поступила жалоба от липчанки, которая перед Новым годом купила колбасу в одном из магазинов на улице Циолковского.Женщина сообщила, что колбаса к праздничному столу оказалась весьма сомнительного качества: она не резалась, а мялась и тянулась за ножом. По жалобе потребителя завтра в Липецке пройдет колбасный рейд: специалисты управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области наведаются сразу в несколько магазинов, в том числе и в магазин в районе Каменного лога, на который поступила жалоба от липчанки.