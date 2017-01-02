Липчане продолжают жаловаться на такси

Праздничный тариф оказывается двойным.

Как сообщили GOROD48 на "горячей линии" управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, сегодня на телефон "горячей линии" управления поступило одно обращение, и снова оно касалось работы такси. Липчанам озвучили праздничный тариф, который оказался в 2 раза дороже обычного. При этом машина оказалась не оборудована таксометром - а тарифы установлены только для перевозок по счетчику. Липчане отказались от дорогой поездки.Напомним, в целях стабильного торгового обслуживания населения области и бесперебойного обеспечения населения социально-значимыми товарами первой необходимости в выходные и праздничные дни с 1 по 8 января 2017 года организовано дежурство ответственных лиц управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Телефон "горячей линии" 89050441971.Сегодня также принимают звонки по телефону 27-38-20, 3 января 27-56-93, 4 января 72-25-13, 5 января 27-15-92, 6 января 72-46-75, 7 января 72-45-34, 8 января 72-27-01.