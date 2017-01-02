Праздники на дому устраивают для пенсионеров работники соцзащиты

Социальные работники Лебедянского района помогли устроить праздник своим подопечным - одиноким престарелым людям.

Центр социальной защиты населения по Лебедянскому району выделил денежные средства на приобретение новогодних подарков, которые вручали Дед Мороз и Снегурочка.В роли сказочных персонажей выступили заведующие социальной помощи на дому, которые создавали праздничное настроение участникам Великой Отечественной войны, вдовам, пожилым людям, проживающим в отдалённых сельских поселениях. Никого не забыли поздравить Дед Мороз и Снегурочка, сообщили в управлении соцзащиты населения Липецкой области.