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НовостиОбщество

Праздники на дому устраивают для пенсионеров работники соцзащиты

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0
02 января 2017 г., 12:17
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Праздники на дому устраивают для пенсионеров работники соцзащиты

Социальные работники Лебедянского района помогли устроить праздник своим подопечным - одиноким престарелым людям.

Центр социальной защиты населения по Лебедянскому району выделил денежные средства на приобретение новогодних подарков, которые вручали Дед Мороз и Снегурочка.

В роли сказочных персонажей выступили заведующие социальной помощи на дому, которые создавали праздничное настроение участникам Великой Отечественной войны, вдовам, пожилым людям, проживающим в отдалённых сельских поселениях. Никого не забыли поздравить Дед Мороз и Снегурочка, сообщили в управлении соцзащиты населения Липецкой области.
Теги новости: соцзащита
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гость
02 января 2017 г., 13:04
[Врач,а ты у себя в кабинете взятки берешь и водку пьешь а лечить людей тебя нет
Врач
02 января 2017 г., 12:52
На большинстве из них, воду возить можно.
Дед Игнат
02 января 2017 г., 12:46
а я попросил снегурочку соц работника отсосать у меня а она не стала ухаживать за мной
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