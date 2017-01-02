Искать:
2
Понедельник, 2 января 2017 г.10:20
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Липецкие автоинспекторы проверят безопасность перевозки детей

Рекомендую
0
02 января 2017 г., 09:47
185
Изменить шрифт
Липецкие автоинспекторы проверят безопасность перевозки детей
Фото: auto43.ru

В течение четырех дней с 2 по 5 января на дорогах областного центра автоинспекторы будут выявлять случаи неиспользования ремней безопасности и удерживающих устройств при перевозке детей.

осавтоинспекция напоминает, что родители на своем примере должны воспитывать законопослушных участников дорожного движения и не забывать пристегиваться самим и пристегивать своих маленьких пассажиров независимо от дальности расстояния.

За перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей, а за неиспользование ремней безопасности – тысяча рублей для водителя и 500 рублей – для пассажира.

Во время  новогодних праздников и школьных каникул  многие дети отправятся на различные мероприятия, проходящие как на территории региона, так и за его пределами, поэтому задача Госавтоинспекции – не допустить риска возникновения ДТП  во время  таких поездок.

В соответствии с постановлением Правительства РФ для организованных перевозок группы детей должен использоваться автобус, срок службы которого составляет не более десяти лет, по конструкции он должен соответствовать техническим требованиям к пассажирским перевозкам, а так же оснащен тахографом и спутниковой навигацией.

Управлять таким транспортом могут водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" и  не  совершавшие  административные  правонарушения  в области дорожного  движения,  за  которые  предусмотрено   административное наказание в виде лишения права  управления  транспортным  средством либо административный арест не менее одного года. Кроме того, они обязательно должны пройти предрейсовый медицинский осмотр и инструктаж  по  безопасности  перевозки детей.

За нарушение правил перевозки детей, установленных ПДД, либо Правилами организованной перевозки группы детей автобусами предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для водителей в размере трех тысяч рублей, для должностных лиц – в размере двадцати пяти тысяч рублей, для юридических лиц – в размере ста тысяч рублей.

Организованная перевозка детей в ночное время (с 23.00 до 6.00) запрещена.

Нарушение требований к перевозке детей в ночное время влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортом на срок от четырех до шести месяцев, на должностных лиц – в размере пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц – в размере двухсот тысяч рублей.

Госавтоинспекция призывает организаторов таких перевозок и перевозчиков строго соблюдать требования Постановления Правительства РФ №1177 от 17 декабря 2013 года, а также в обязательном порядке уведомлять подразделения ГИБДД о таких перевозках, сообщает УГИБДД УМВД России по области.

Теги новости: кресло, машина
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Собаки на ёлках
01.01.2017 19:48:18
Теперь в Липецке собственная рыбная ферма
Теперь в Липецке собственная рыбная ферма

Популярные новости

Корпоратив липецких чиновников попал в Сеть
Корпоратив липецких чиновников попал в Сеть
30.12.2016 09:59:18
88
14768
Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154
Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154
26.12.2016 11:31:37
22
13555
У главы Липецка появился новый вице-мэр
У главы Липецка появился новый вице-мэр
26.12.2016 15:54:46
15
11775
Три ножевых и пропавшая девочка
Три ножевых и пропавшая девочка
01.01.2017 09:47:15
13
10243
В Липецке осудили гражданку России за… патриотизм!
В Липецке осудили гражданку России за… патриотизм!
28.12.2016 15:17:50
60
9253
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро