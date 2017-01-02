Липецкие автоинспекторы проверят безопасность перевозки детей

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В течение четырех дней с 2 по 5 января на дорогах областного центра автоинспекторы будут выявлять случаи неиспользования ремней безопасности и удерживающих устройств при перевозке детей.

осавтоинспекция напоминает, что родители на своем примере должны воспитывать законопослушных участников дорожного движения и не забывать пристегиваться самим и пристегивать своих маленьких пассажиров независимо от дальности расстояния.

За перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей, а за неиспользование ремней безопасности – тысяча рублей для водителя и 500 рублей – для пассажира.

Во время новогодних праздников и школьных каникул многие дети отправятся на различные мероприятия, проходящие как на территории региона, так и за его пределами, поэтому задача Госавтоинспекции – не допустить риска возникновения ДТП во время таких поездок.

В соответствии с постановлением Правительства РФ для организованных перевозок группы детей должен использоваться автобус, срок службы которого составляет не более десяти лет, по конструкции он должен соответствовать техническим требованиям к пассажирским перевозкам, а так же оснащен тахографом и спутниковой навигацией.

Управлять таким транспортом могут водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" и не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо административный арест не менее одного года. Кроме того, они обязательно должны пройти предрейсовый медицинский осмотр и инструктаж по безопасности перевозки детей.

За нарушение правил перевозки детей, установленных ПДД, либо Правилами организованной перевозки группы детей автобусами предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для водителей в размере трех тысяч рублей, для должностных лиц – в размере двадцати пяти тысяч рублей, для юридических лиц – в размере ста тысяч рублей.

Организованная перевозка детей в ночное время (с 23.00 до 6.00) запрещена.

Нарушение требований к перевозке детей в ночное время влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортом на срок от четырех до шести месяцев, на должностных лиц – в размере пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц – в размере двухсот тысяч рублей.

Госавтоинспекция призывает организаторов таких перевозок и перевозчиков строго соблюдать требования Постановления Правительства РФ №1177 от 17 декабря 2013 года, а также в обязательном порядке уведомлять подразделения ГИБДД о таких перевозках, сообщает УГИБДД УМВД России по области.