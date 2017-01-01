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НовостиОбщество

Собаки на ёлках

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0
01 января 2017 г., 19:48
1
533
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Собаки на ёлках
Фото: vk.com/lebedchat

На смену ёлочному коммунизму в Липецкой области пришел кризис перепроизводства

Если вчера, во второй половине дня в Липецке можно было встретить ёлочные базары, где пушистые красавицы уже отдавались даром, то сегодня наблюдаются по посадкам кучи ёлок, которые так и не удалось распродать. 

"Сам не "ам" и другим не дам", - так поступили некоторые ёлочные коммерсанты. И деревья загубили, и малоимущих липчан не порадовали, и даже зоопарку, куда ежегодно свозят не распроданные елки на корм животным, не помогли. 

Свалку ёлок сняла пользователь "ВКонтакте" Татьяна Рослякова неподалеку от Старого Ракитино Лебедянского района.

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Теги новости: ёлки,
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РУССКИЙ
01 января 2017 г., 20:22
ГАМАИ!
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