Собаки на ёлках

На смену ёлочному коммунизму в Липецкой области пришел кризис перепроизводстваЕсли вчера, во второй половине дня в Липецке можно было встретить ёлочные базары, где пушистые красавицы уже отдавались даром, то сегодня наблюдаются по посадкам кучи ёлок, которые так и не удалось распродать.
"Сам не "ам" и другим не дам", - так поступили некоторые ёлочные коммерсанты. И деревья загубили, и малоимущих липчан не порадовали, и даже зоопарку, куда ежегодно свозят не распроданные елки на корм животным, не помогли.
Свалку ёлок сняла пользователь "ВКонтакте" Татьяна Рослякова неподалеку от Старого Ракитино Лебедянского района.