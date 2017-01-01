Около 30 липчан поддержали всероссийский полумарафон

В Липецке продолжают искать альтернативы праздничному застолью

Сегодня в Липецке прошел новогодний онлайн-полумарафон, в котором приняли участие порядка 30 человек.

Как рассказал организатор забега, руководитель липецкого спортивного клуба «Бег48» и областной общественной организации «Союз борьбы за народную трезвость» Дмитрий Афанасьев, Всероссийский онлайн-полумарафон проходил сегодня в 35 городах. Порядка полутысячи участников зарегистрировались в этом мероприятии.

- Изначально нас было всего пятеро, и с 30 декабря, когда мы кинули клич в соцсетях, к нам присоединились новые единомышленники, - отметил Дмитрий Афанасьев. – На выбор предлагается пробежать три дистанции, собственно, полумарафон – 21 100 метров, 10 000 метров и 5 тысяч метров для новичков. Особый маршрут мы не прокладывали, так как он не сильно нужен: считать километры будет приложение смартфона, скриншоты которого мы будем предоставлять организаторам в Санкт-Петербург. Тем самым каждый участник подтвердит свое участие, дистанцию и время ее прохождения.

Зимний забег в таком формате проходит в Липецке впервые. Но организаторы в Липецке уже четвертый год подряд предлагают липчанам альтернативные способы встретить новый год без алкоголя и поддержать здоровый образ жизни.