В Липецке переписали цены на сахар, рис и муку

1 января в магазины нагрянула проверка по ценам.

Как сообщил GOROD48 заместитель начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Игорь Алтухов, в липецких магазинах сегодня проходит мониторинг цен, и в одной из торговых точек на улице Баумана уже выявили завышение цен на социально-значимые продукты: сахар, рис, муку.Но прямо на глазах проверяющих цены переписали: стоимость сахара снизили с 48 до 45 рублей, муки - с 36 рублей до 34 рублей 60 копеек, 900-граммовой пачки риса - с 48 до 42 рублей.Напомним, в целях стабильного торгового обслуживания населения области и бесперебойного обеспечения населения социально-значимыми товарами первой необходимости в выходные и праздничные дни с 1 по 8 января 2017 года организовано дежурство ответственных лиц управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Телефон "горячей линии" 89050441971.Сегодня от липчан принимают звонки по телефону 72-01-27, 2 января 27-38-20, 3 января 27-56-93, 4 января 72-25-13, 5 января 27-15-92, 6 января 72-46-75, 7 января 72-45-34, 8 января 72-27-01.