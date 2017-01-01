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НовостиОбщество

В Липецке переписали цены на сахар, рис и муку

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01 января 2017 г., 14:54
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В Липецке переписали цены на сахар, рис и муку

1 января в магазины нагрянула проверка по ценам.

Как сообщил GOROD48 заместитель начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Игорь Алтухов, в липецких магазинах сегодня проходит мониторинг цен, и в одной из торговых точек на улице Баумана уже выявили завышение цен на социально-значимые продукты: сахар, рис, муку.

Но прямо на глазах проверяющих цены переписали: стоимость сахара снизили с 48 до 45 рублей, муки - с 36 рублей до 34 рублей 60 копеек, 900-граммовой пачки риса - с 48 до 42 рублей.

Напомним, в целях стабильного торгового обслуживания населения области и бесперебойного обеспечения населения социально-значимыми товарами первой необходимости в выходные и праздничные дни с 1 по 8 января 2017 года  организовано дежурство ответственных лиц управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Телефон "горячей линии" 89050441971.

Сегодня от липчан принимают звонки по телефону 72-01-27, 2 января 27-38-20, 3 января 27-56-93, 4 января 72-25-13, 5 января 27-15-92, 6 января 72-46-75, 7 января 72-45-34, 8 января 72-27-01.
Теги новости: Цены, продукты, магазин
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Cлучаем
01 января 2017 г., 15:42
Игорь Алтухов не родственник Юрин, по прозвищу волшебник Чюров
леха
01 января 2017 г., 15:39
и где они были до 31 ваши органы. пили??????а у них карпаратив был. до народа им не когда было.
леха
01 января 2017 г., 15:35
а что чиновники этого не видят. а им водитель покупает сахар как и другим контролирующим органам. они не бывают в магазинах. им все привозят??????????????????????????
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