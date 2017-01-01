Липчанка пожаловалась на дорогое такси

Поездка по Липецку обошлась в 320 рублей.

Как сообщил GOROD48 заместитель начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Игорь Алтухов, сегодня на телефон "горячей линии" управления поступило одно обращение. Утром липчанка пожаловалась на высокие цены такси: за поездку с улицы Катукова до Новолипецка запросили 320 рублей.По словам Игоря Алтухова, в ситуации сейчас разбираются. Операторы службы такси прокомментировать ситуацию не могли, поэтому руководство компании пригласили на беседу в управление.Напомним, в целях стабильного торгового обслуживания населения области и бесперебойного обеспечения населения социально-значимыми товарами первой необходимости в выходные и праздничные дни с 1 по 8 января 2017 года организовано дежурство ответственных лиц управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Телефон "горячей линии" 89050441971.Сегодня от липчан принимают звонки по телефону 72-01-27, 2 января 27-38-20, 3 января 27-56-93, 4 января 72-25-13, 5 января 27-15-92, 6 января 72-46-75, 7 января 72-45-34, 8 января 72-27-01.