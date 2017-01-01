Три ножевых и пропавшая девочка

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В Липецкой области встретили Новый год.

Достаточной спокойно липчане встретили Новый год.По данным правоохранительных органов на утро 1 января все жители области живы, но не все здоровы. Так, в одном селе под Липецком семейное новогоднее застолье закончилось поножовщиной: вооружившись кухонными ножами, два родных брата выяснили отношения, очевидно, испорченные в ушедшем году. В итоге мужчин с проникающими колото-резаными ранениями доставили в больницу. Так как попали они в одну палату, у них будет время либо помириться, либо добить друг друга.В Липецке с ножевым ранением был госпитализирован горожанин, который мужественно взял вину за случившееся на себя. Медикам и полицейским он заявил, что все было как в анекдоте: поскользнулся и упал на нож, которым хотел порезать продукты.А еще в Липецке накануне боя Курантов пропала 15-летняя девочка. Родители искали ее всю ночь, но утром школьница явилась домой и заявила, что провела всю ночь у подружки.Теперь ее папа и мама думают, верить или нет в эту новогоднюю историю.