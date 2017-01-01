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НовостиОбщество

В Липецке начались дискотеки на снегу

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1
01 января 2017 г., 00:40
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В Липецке начались дискотеки на снегу

В Липецке начались новогодние дискотеки на снегу. Общий старт праздничным массовым мероприятиям был дан после боя курантов.

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В Липецке начались дискотеки на снегу

Праздничные программы для липчан приготовили все Дома и Дворцы культуры города. В течение двух часов под открытым небом будут продолжатся танцы. А чтобы гости не скучали, их развлекают аниматоры в костюмах Деда Мороза, Снегурочки, сказочных персонажей и символов года.

В новогоднюю ночь на территории города планируется 10 крупных мероприятий. Предполагается, что в них примут участие свыше 15 тысяч человек. Обеспечивают правопорядок и общественную безопасность около 200 сотрудников УМВД, а также по 50 представителей добровольных народных дружин и сотрудники ЧОП. 

На площади у Дворца спорта "Звездный", где традиционно в новогоднюю ночь собирается наибольшее число липчан, введены строгие меры безопасности: площадь огорожена, подъезды к ней перекрыты, а на дискотеку пускают после проверки металлодетекторами.

Теги новости: Новый год
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01 января 2017 г., 00:52
Каналам мерзкий мещанский пошляк,словно и правда революционный год начался!
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