В Липецке начались дискотеки на снегу

В Липецке начались новогодние дискотеки на снегу. Общий старт праздничным массовым мероприятиям был дан после боя курантов.

Праздничные программы для липчан приготовили все Дома и Дворцы культуры города. В течение двух часов под открытым небом будут продолжатся танцы. А чтобы гости не скучали, их развлекают аниматоры в костюмах Деда Мороза, Снегурочки, сказочных персонажей и символов года.

В новогоднюю ночь на территории города планируется 10 крупных мероприятий. Предполагается, что в них примут участие свыше 15 тысяч человек. Обеспечивают правопорядок и общественную безопасность около 200 сотрудников УМВД, а также по 50 представителей добровольных народных дружин и сотрудники ЧОП.

На площади у Дворца спорта "Звездный", где традиционно в новогоднюю ночь собирается наибольшее число липчан, введены строгие меры безопасности: площадь огорожена, подъезды к ней перекрыты, а на дискотеку пускают после проверки металлодетекторами.