Пустынник Лавр утверждает, что предсказал избрание Трампа

Предсказание оказалось зашифровано в его новой картине

Инок, или, как его еще называют – пустынник Лавр, в миру - Александр Трегубов, в уходящем году стал известен в художественных кругах. Его картины отмечались на выставках в Санкт-Петербурге и на Кипре. Он изобрел направление, названное - "Сакральный (духовный) конструктивизм", о чем получил соответствующее свидетельство.

Под занавес года в редакцию пришло письмо Трегубова, в котором сообщается, что инок Лавр (редакция не располагает официальными свидетельствами о его принадлежности к причету того или иного монастыря, о том, что он является пустынником, иноком, известно с его слов, и со слов его близких) написал картину-предсказание.

«Одна из моих мистически-пророческих картин, написал ее в феврале 2016 года, заняла 3 место на выставке в Липецке, проходившей 3 июня, символизирует собой выборы в Америке, и что на пост президента страны выберут Дональда Трампа. Он нарисован здесь в виде гуся, который смотрит на часы и как бы ждет своего часа, его символ я обозначил в виде утки, как в знаменитом диснеевском мультике.

Дональд Дак тоже миллиардер и прообраз всех богатеев Америки, и сам Дональд Трамп тоже похож на гуся и прической и повадками. На оконных решетках люди, которые ждут результатов выборов и в шоке от этих результатов.

Сейчас картина раскрылась. На 12 часах изображена Хиллари Клинтон в виде Медузы Горгоны».