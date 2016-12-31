В Липецке разыскивают водителя, сбившего пешехода

Вчера в Липецке около 19.40 напротив дома №22 по улице 8 марта автомобиль сбил 50-летнего мужчину.

Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги. Водитель, сбивший пешехода, с места аварии скрылся.Со слов пострадавшего, за рулем автомобиля салатового цвета сидел мужчина, на вид ему около 40 лет, он был в желтых очках.Инспекторы группы розыска ОБ ДПС ГИБДД по Липецкой области прося откликнуться очевидцев происшествия. Информацию можно передать по тел. 42-35-62 (в рабочие дни с 09.00-18.00), 42-35-54 и 42-35-55 д/ч (круглосуточно).