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НовостиПроисшествия

В Липецке разыскивают водителя, сбившего пешехода

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0
31 декабря 2016 г., 13:13
298
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В Липецке разыскивают водителя, сбившего пешехода

Вчера в Липецке около 19.40 напротив дома №22 по улице 8 марта автомобиль сбил 50-летнего мужчину.

Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги. Водитель, сбивший пешехода, с места аварии скрылся.

Со слов пострадавшего, за рулем автомобиля салатового цвета сидел мужчина, на вид ему около 40 лет, он был в желтых очках.

Инспекторы группы розыска ОБ ДПС ГИБДД по Липецкой области прося  откликнуться очевидцев происшествия. Информацию можно передать по тел. 42-35-62 (в рабочие дни с 09.00-18.00), 42-35-54 и 42-35-55 д/ч (круглосуточно).
Теги новости: авария, ДТП
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