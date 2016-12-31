Украинская писательница устроила в магазине скандал из-за русской речи

Лариса Ницой устроила истерику магазине из-за того, что кассир говорила с ней по-русскиУкраинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал в магазине торговой сети Watsons из-за того, что кассир обратилась к ней на русском языке, - передает РИА Новости. Об этом Ницой также написала на своей странице в Facebook.
"Магазин Ватсон. Магазин у дома уже много лет. Продавщицы и покупатели узнают друг друга, как старые знакомые. Подхожу к кассе. На новой кассирше лет сорока написано "ученик". Ниии, я сегодня не в настроении выслушивать русский, но, несмотря на бейджик, понимаю, что это неизбежно", — написала Ницой на своей странице в Фейсбуке.
Писательница также заявила, что если ее еще раз обслужат в магазине данной торговой сети не на украинском языке, она обратится в суд.
Ранее Ницой спровоцировала скандал из-за рыбок, изображенных на стенах хирургического отделения детской больницы в Киеве: украинку возмутило, что художественным персонажам дали русские имена