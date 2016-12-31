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НовостиВ России

Украинская писательница устроила в магазине скандал из-за русской речи

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31 декабря 2016 г., 12:17
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Лариса Ницой устроила истерику магазине из-за того, что кассир говорила с ней по-русски

Украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал в магазине торговой сети Watsons из-за того, что кассир обратилась к ней на русском языке, - передает РИА Новости. Об этом Ницой также написала на своей странице в Facebook.

"Магазин Ватсон. Магазин у дома уже много лет. Продавщицы и покупатели узнают друг друга, как старые знакомые. Подхожу к кассе. На новой кассирше лет сорока написано "ученик". Ниии, я сегодня не в настроении выслушивать русский, но, несмотря на бейджик, понимаю, что это неизбежно", — написала Ницой на своей странице в Фейсбуке.

Писательница также заявила, что если ее еще раз обслужат в магазине данной торговой сети не на украинском языке, она обратится в суд.

Ранее Ницой спровоцировала скандал из-за рыбок, изображенных на стенах хирургического отделения детской больницы в Киеве: украинку возмутило, что художественным персонажам дали русские имена
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один
31 декабря 2016 г., 14:05
хохол это диагноз
короче
31 декабря 2016 г., 14:05
попробуйте в этой стране заговорить по украински
гость
31 декабря 2016 г., 13:48
дура, больше ничего не скажешь
Все комментарии (3)
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